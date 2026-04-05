Semana Santa: viajaron más turistas, pero cayó fuerte el gasto

El fin de semana largo de Semana Santa dejó un balance con resultados dispares para el turismo en la Argentina. Si bien creció la cantidad de viajeros respecto al año pasado, el gasto real registró una fuerte caída, lo que refleja un cambio en los hábitos de consumo.

Según un informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 2.852.256 personas viajaron por el país, un 5,6% más que en el mismo período de 2025. El impacto económico total alcanzó los $808.198 millones, contemplando gastos en alojamiento, transporte, gastronomía, recreación y compras.

Sin embargo, al ajustar los números por inflación, el gasto real cayó 18,9% interanual, lo que muestra una actitud más cautelosa por parte de los turistas.

En promedio, cada persona gastó $108.982 por día, lo que representó una baja real del 8,4% frente al año anterior. Además, la estadía promedio se redujo a 2,6 noches, un 16,1% menos que en 2025, consolidando la tendencia hacia escapadas más cortas.

Desde CAME señalaron que este comportamiento responde a un perfil de turista más prudente, que prioriza controlar el presupuesto, elige opciones más económicas y aprovecha actividades gratuitas, en un contexto marcado por el alto costo del transporte y la situación económica general.

El informe también destacó que las redes sociales fueron la principal fuente de inspiración para elegir destino, mientras que el 52% de los viajeros decidió a dónde ir por recomendaciones de familiares o amigos.

En paralelo, un relevamiento del Instituto de Economía de la UADE (INECO) indicó que una familia tipo necesitó en promedio más de $1,1 millones para viajar dentro del país durante el fin de semana, lo que equivale a casi el 69% de un salario medio. El estudio remarcó que el costo puede variar considerablemente según el destino: lugares como San Carlos de Bariloche superan ampliamente un salario promedio, mientras que otros destinos más accesibles igualmente representan cerca de la mitad de los ingresos mensuales.

Los destinos más elegidos

Entre los lugares más visitados se mantuvieron los clásicos como San Carlos de Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires, con buenos niveles de ocupación.

También crecieron destinos emergentes y localidades del interior con propuestas más económicas. El norte argentino tuvo un papel destacado, especialmente en provincias como Jujuy, Tucumán y Salta, impulsadas por su oferta religiosa y cultural durante estas fechas.

A su vez, se destacaron destinos naturales como Misiones, la cordillera de Neuquén y ciudades bonaerenses como Tandil.

En lo que va de 2026 ya se registraron tres fines de semana largos, durante los cuales viajaron más de 6,8 millones de turistas y se generó un gasto total de $2,04 billones. Los datos muestran que el turismo interno sigue activo, aunque con señales claras de moderación en el consumo.