Adelantan pasantías y buscan sumar más de 15.000 estudiantes

El Gobierno de Córdoba adelantó al primer semestre del ciclo lectivo 2026 el inicio de las prácticas profesionalizantes para estudiantes del nivel secundario, con el objetivo de ampliar la formación en entornos reales de trabajo.

La medida, impulsada por el Ministerio de Educación, apunta a superar los 15.000 alumnos en pasantías durante este año, luego de haber alcanzado esa cifra en 2025.

Actualmente, el programa cuenta con más de 4.000 convenios activos que vinculan a escuelas con empresas y gobiernos locales en toda la provincia.

“El objetivo es que las pasantías comiencen este mes, eliminando la espera hasta el segundo semestre y permitiendo un mayor desarrollo de las trayectorias formativas”, explicó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

La iniciativa está dirigida a estudiantes de 6° y 7° año, quienes podrán acceder a experiencias con mayor carga horaria y acompañamiento pedagógico, integrando el aprendizaje escolar con el mundo laboral.

Desde 2024, intendentes y jefes comunales están habilitados a firmar convenios a través de las Coordinaciones Locales de Educación, lo que permitió acelerar la implementación territorial del programa.

“La participación de los gobiernos locales es clave para consolidar un puente efectivo entre la escuela y el empleo”, señaló la subsecretaria de Coordinación Educativa, Andrea Fessia.

El adelantamiento del calendario permitirá que los estudiantes desarrollen prácticas durante más meses, favoreciendo la adquisición de habilidades técnicas y experiencia en entornos productivos.

La medida se enmarca en el Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024-2027 y el programa TransFORMAR@Cba, orientados a fortalecer un modelo educativo vinculado al empleo y al aprendizaje aplicado.