Arrancan 27 cursos gratuitos de oficios en Córdoba: todo lo que podés estudiar

La Universidad Nacional de Córdoba abre las preinscripciones para 27 cursos gratuitos de oficios, una propuesta orientada a la formación laboral en sectores clave de producción y servicios.

Las inscripciones se llevarán a cabo los días 7, 8 y 9 de abril, de 9 a 17, en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina, en Ciudad Universitaria. La iniciativa apunta especialmente a personas mayores de edad que se encuentren en etapa productiva, con o sin empleo formal.

Los cursos están organizados en tres grandes áreas: producción en la construcción, informática y nuevas tecnologías, y producción de la madera y el mueble.

En el área de la construcción se dictarán capacitaciones como albañilería, construcción en seco, herrería, instalaciones eléctricas domiciliarias e industriales, gasista, pintura de obra y colocación de equipos de aire acondicionado, entre otras.

En informática y tecnología, la oferta incluye alfabetización digital, reparación de computadoras, programación web, impresión 3D y reparación de celulares.

Por su parte, en el sector de madera y mueble se brindarán cursos de carpintería en distintos niveles, diseño y producción de mobiliario, tratamiento de madera y armado de estructuras.

Para participar, los interesados deben ser mayores de 18 años, saber leer y escribir y presentar DNI original. Durante el proceso de preinscripción se realizará una entrevista personal como parte de la selección.

La propuesta busca brindar herramientas concretas para mejorar la inserción laboral, facilitar el acceso a nuevos oficios y fortalecer el desarrollo de emprendimientos en la ciudad.

Producción en la construcción (16 cursos)

Albañilería

Construcción en seco

Auxiliar instalador/a de steel framing

Auxiliar gasista domiciliario

Gasista 3ra categoría

Herrería nivel I

Herrería nivel II

Herrería nivel III

Auxiliar en instalaciones eléctricas domiciliarias

Instalaciones eléctricas domiciliarias 3ra categoría

Auxiliar en instalaciones eléctricas industriales y mantenimiento eléctrico

Instalador/a de sistemas eléctricos fotovoltaicos

Auxiliar en equipos de aire acondicionado domiciliario

Instalación y mantenimiento de aire acondicionado (certificado)

Instalaciones sanitarias nivel I

Pintura de obra

Informática y nuevas tecnologías (6 cursos)

Alfabetización digital para el trabajo

Reparación de computadoras

Introducción a la impresión 3D

Impresión 3D avanzado

Introducción a la programación web

Reparación de celulares nivel I

Producción de madera y muebles (5 cursos)

Carpintería de banco nivel I

Carpintería de banco nivel II

Tratamiento y acabado de muebles de madera

Diseño y producción de mobiliario

Instalación y armado de techos de madera

Más información: [email protected]

5353799 (teléfono fijo) - Lunes a viernes de 9:00 a 14:00