Artemis II llegó al lado oscuro de la Luna y alcanzó un nuevo récord

La misión Artemis II superó al Apolo 13 y rompió un récord en su viaje a la Luna. Se trata de la tripulación que más lejos se aventuró desde la Tierra y trascendió que la nave Orion comenzó a explorar el lado oscuro del satélite de la Tierra.

El punto de mayor acercamiento se registrará este lunes 6 de abril y los astronautas comenzaron a enviar imágenes increíbles.

Minutos antes de las 20 horas (hora de Argentina), los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen perderán comunicación con la NASA y durante cuarenta minutos, recorrerán la cara oculta de la Luna a una distancia de tan solo 6530 kilómetros.

Los integrantes de la misión ya superaron la marca histórica establecida por el Apolo 13 en 1970, cuando alcanzaron los 400.171 kilómetros de la Tierra y en su sexto día de viaje, mostraron fotografías de los cráteres que se ubican sobre la superficie lunar.