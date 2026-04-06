¿Cómo funciona el mercado municipal que entrega materiales gratis?

El primer Mercado Municipal de Materiales del país funciona dentro de la Escuela Municipal de Economía Circular (EMEC) y se consolida como una herramienta para promover la reutilización de residuos y abaratar costos productivos. En lo que va de 2026 ya se entregó cerca de una tonelada de insumos, mientras que en 2025 se alcanzaron las 21 toneladas.

El espacio permite a emprendedores, estudiantes, feriantes y particulares retirar materiales reciclables sin costo, provenientes del scrap industrial de empresas que trabajan junto a la Escuela. Estos insumos son clasificados y acondicionados antes de ser puestos a disposición según el stock disponible.

Desde su creación a mediados de 2024, el mercado recibió 376 visitas y también colabora con merenderos y comedores infantiles, que utilizan los materiales tanto para actividades recreativas como para mejorar sus instalaciones.

El funcionamiento es con turno previo. Atiende martes, miércoles y jueves de 8:00 a 10:30, con 10 turnos diarios de 15 minutos. Para acceder, los interesados deben completar un formulario donde detallan el uso que le darán a los materiales, que luego es evaluado.

Entre los insumos con mayor disponibilidad se encuentran retazos de aglomerado, MDF, melamina, pallets de pino y eucalipto, y planchas de polipropileno. También hay materiales sujetos a stock como cartón, bidones, telgopor o papel laminado.

Además de la entrega, el espacio brinda asesoramiento gratuito, seguimiento de proyectos y la posibilidad de exhibir productos. También ofrece diseños y planos de código abierto para que los emprendedores puedan replicar los objetos desarrollados.