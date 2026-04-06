Córdoba: La Provincia busca frenar el paro docente de 72 horas

La Provincia dictará la conciliación obligatoria para evitar el paro docente de 72 horas que anunció la UEPC para los días miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de abril. El gremio docente se encuentra en estado de movilización y alerta por el conflicto salarial que mantiene con el gobierno de Martín Llaryora y el fin de semana pasado, se realizaron actividades en las rutas turísticas para visibilizar la situación que padecen los educadores.

La decisión se tomó en medio del conflicto salarial y con el objetivo de evitar la interrupción del ciclo lectivo.

Desde el Ministerio de Educación reconocieron que se analiza un nuevo ofrecimiento y que se mantiene abierto el diálogo, aunque consideraron que un paro de tres días tendría «múltiples consecuencias».

En ese sentido, adelantaron que una conciliación obligatoria permitirá «no interrumpir el ciclo lectivo» y brindará «el tiempo necesario para construir una propuesta superadora y evita el impacto de los descuentos en los salarios docentes».