Cosquín convoca artistas de todo el mundo para una muestra internacional

La Municipalidad de Cosquín abrió la convocatoria para artistas visuales de todo el mundo que quieran participar del Miniprint Internacional Cosquín – 1° Edición 2026, una propuesta que busca reunir producciones gráficas en un espacio de intercambio cultural.

La iniciativa está dirigida a mayores de 18 años y apunta a integrar distintas técnicas y miradas artísticas en una muestra de alcance internacional.

La recepción de obras comenzó este 6 de abril y se extenderá hasta el 1 de julio. La inauguración está prevista para el 20 de julio en el Centro de Congresos y Convenciones de la ciudad.

Desde la organización señalaron que el objetivo es consolidar a Cosquín como un punto de encuentro artístico, promoviendo la circulación de obras y el diálogo entre creadores de distintos países.

Los interesados pueden acceder a las bases y condiciones a través de los canales oficiales y realizar consultas por correo electrónico o teléfono.