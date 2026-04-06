Cosquín gestiona obras y reactiva proyectos históricos para la ciudad

El intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, mantuvo reuniones en el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba para avanzar en una agenda de obras estratégicas que apuntan tanto al desarrollo urbano como al crecimiento turístico y económico de la ciudad.

Uno de los proyectos centrales es la reconstrucción del balneario Azud Nivelador en la costanera del río, una iniciativa que generó repercusión en la comunidad y que el municipio busca posicionar como un nuevo atractivo turístico. En este marco, ya se recibió la visita de inspectores de Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), quienes se comprometieron a realizar estudios técnicos, mientras el municipio prepara la planificación definitiva. Según explicó el intendente, la Provincia asumió el compromiso de estudiar el proyecto para que sea considerado como una obra prioritaria de la gestión.

Otro de los ejes abordados fue la necesidad de intervenir el ingreso a la ciudad por calle Gerónico, una arteria clave que presenta un importante deterioro en su calzada. La propuesta contempla la ejecución de un boulevard que mejore la circulación y la imagen urbana. A su vez, el municipio continúa avanzando con cordón cuneta y adoquinado en distintos barrios, combinando aportes provinciales con esquemas de contribución por mejora para ampliar el alcance de las obras. «Son trabajos que no solo embellecen la ciudad, sino que generan empleo local y tienen un impacto directo en la economía»; destacó Cardinali.

En materia de infraestructura básica, el intendente confirmó que este año se iniciarán obras de cloacas, en parte impulsadas por una intimación judicial que obliga a avanzar en ese sentido. También se retomó el proyecto de expansión de la red de gas, una deuda pendiente de gestiones anteriores. En este contexto, Cardinali planteó además la posibilidad de recuperar una pileta semi-olímpica considerada una de las más importantes del Valle de Punilla.

La iniciativa contempla su climatización mediante financiamiento provincial, lo que permitiría su uso por escuelas, adultos mayores y personas con discapacidad.

El intendente reconoció que el inicio de la gestión implicó enfrentar múltiples frentes abiertos, con obras inconclusas y falta de infraestructura básica. Entre los avances, destacó la mejora en el servicio de agua potable, un problema histórico de la ciudad que según indicó, dejó de ser crítico incluso en temporada alta. También remarcó el proceso de reordenamiento económico del municipio, con la incorporación de profesionales contables y la adquisición de 18 vehículos para mejorar la prestación de servicios.

En paralelo, señaló que el contexto económico actual presenta dificultades, con siete meses consecutivos de caída en la coparticipación, lo que impacta directamente en las finanzas locales. A pesar de ello, sostuvo que el municipio logró otorgar aumentos salariales por encima de la inflación y continúa gestionando recursos para sostener obras y servicios.

«Seguimos trabajando con responsabilidad, cumpliendo nuestras obligaciones y gestionando en un contexto donde la situación económica afecta a todos»; concluyó el mandatario.