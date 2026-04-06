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Cronograma de pagos: Quienes cobran este lunes

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Sociedad
lunes, 6 de abril de 2026 · 12:18

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para abril, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.

Progresar, quiénes cobran hoy:

  • Todas las terminaciones de documentos: lunes 6 de abril.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de abril.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de abril.

Prestación por Desempleo, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de abril.

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