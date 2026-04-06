Cuándo llega el próximo feriado, el calendario de días festivos

Pasó el feriado por el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas y también quedó atrás la Semana Santa, por lo que muchos comienzan a mirar el calendario para conocer cuándo llegará el próximo fin de semana largo.

De acuerdo al programa festivo, será el viernes 1 de mayo (Día del Trabajador) y ofrecerá tres días ideales para el descanso y alguna escapada. La buena noticia es que el quinto mes del año, también incluirá otro fin de semana largo con motivo del Día de la Revolución de Mayo, que este 2026, llegará el lunes 25 de mayo.

Luego vendrá el feriado del 15 de junio (con motivo del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes) y el sábado 20 de junio, se conmemorará el Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.

El 9 de Julio, Día de la Independencia, llegará un jueves y se sumará un día no laborable el viernes 10 de julio.

El calendario continuará el lunes 17 de agosto con el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín y el lunes 12 de octubre con el denominado Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

A su vez, el tramo final del año dejará los feriados del viernes 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional; el lunes 7 de diciembre (declarado día no laborable) y el martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María.

Finalmente, este año, la celebración de Navidad llegará el viernes 25 de diciembre.