Diputados: convocan a sesión para debatir la reforma de la ley de Glaciares

La Libertad Avanza (LLA) junto a sus aliados pidieron una sesión especial para el próximo miércoles a las 15:00 para debatir el proyecto de reforma de la ley de Glaciares, y así cumplir con el pedido de gobernadores aliados que buscan con esta norma captar nuevas inversiones mineras.

La sesión especial fue solicitada por los presidentes del bloque de la LLA, Gabriel Bornoroni, de la UCR, Pamela Verasay, de Independencia Gladys Medina, por Santa Cruz José Luis Garrido, de Producción y Trabajo Nancy Picón Martínez, y de Innovación Federal Alberto Arrúa.

También firman el pedido los libertos y titulares de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, de Peticiones Poderes y Reglamento, Giselle Castelnuovo, la secretaria parlamentaria de la LLA, Silvana Guidici, y el macrista Javier Sanchez Wrba.

El oficialismo confía en tener los votos para poder aprobar esa reforma de la Ley de Glaciares solicitada por los gobernadores que integran la Mesa del Cobre, para captar inversiones millonarias mineras.

La iniciativa ya fue aprobada en el Senado el pasado 26 de febrero, con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, lo que allanó el camino para su tratamiento definitivo en Diputados.

El impulso legislativo llega después de una audiencia pública de gran magnitud, realizada tras el fin de semana largo de marzo. Más de 102 mil personas se inscribieron para participar, aunque menos de 400 lograron exponer durante las dos jornadas desarrolladas en el Anexo de la Cámara baja.

El volumen de inscriptos marcó un hecho inédito en este tipo de instancias y reflejó el alto nivel de interés que genera la reforma.