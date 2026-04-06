El Gobierno otorgó un anticipo financiero de hasta $400.000 millones a doce provincias

El Gobierno le otorgará un anticipo financiero de hasta $400.000 millones a doce provincias. Según se indicó a través del Decreto 219/2026, el monto que recibirá cada jurisdicción será determinado por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía “conforme a la capacidad de repago de cada provincia sobre la base de su participación en la recaudación de tributos nacionales”.

Según la norma publicada en el Boletín Oficial -que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Economía, Luis Caputo- las provincias que recibirán este anticipo son:

Catamarca

Chaco

Chubut

Corrientes

La Rioja

Mendoza

Misiones

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.

En los considerandos se explica que “varias provincias de la República Argentina manifiestan que se ven impedidos, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas" y se remarca que por este motivo la administración nacional decidió “procurar soluciones inmediatas a las dificultades financieras” que atraviesan estas jurisdicciones y se les otorgará un adelanto.

Además, se detalla que “los montos anticipados devengarán intereses sobre saldos desde la fecha de su desembolso hasta la de su efectiva devolución".

Sobre este punto, se indicó que se facultó a la Secretaría de Hacienda a "disponer la cancelación de los anticipos otorgados, con más los intereses que se devenguen calculados sobre la base de una Tasa Fija Nominal Anual del 15 %, mediante la afectación de la respectiva participación de las provincias detalladas en el artículo 1° del presente decreto, en el régimen de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones o el que lo sustituya y en otros recursos coparticipables sin afectación a un destino específico”.