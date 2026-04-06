El lago San Roque volvió a crecer y sigue la cola de la novia

Villa Carlos Paz
El lago San Roque volvió a crecer y sigue la cola de la noviaEl embalse incrementó su caudal tras las precipitaciones registradas durante el fin de semana.
El lago San Roque volvió a crecer en el inicio del mes de abril y se mantiene por encima del nivel del embudo. La Administración Provincial de Recursos Hídricos decidió mantener abierta una de las dos válvulas del paredón y vecinos y turistas pudieron disfrutar de «la cola de la novia» durante la Semana Santa.
Este lunes 6 de abril, el embalse se encuentra en 35,92 metros y supera el vertedero (ubicado a 35,30 metros).
Las lluvias fueron incesantes durante el fin de semana largo y se mantendrán en las próximas horas, lo que podría provocar nuevas crecientes en los ríos y arroyos serranos.
También hubo importantes crecidas en los otros diques de la Provincia de Córdoba.