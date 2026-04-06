El otoño se hace sentir en las sierras: frío y lluvia en el comienzo de abril

La primera semana de abril arrancó clima otoñal en las sierras de Córdoba, tras una fin de semana lluvioso caracterizado por las crecientes de los ríos y arroyos de Punilla, Traslasierra y Calamuchita. El pronóstico anticipa un mejoramiento de las condiciones climáticas hacia el día de mañana, aunque se mantendrán las bajas temperaturas.

La nubosidad, las precipitaciones y el descenso térmico caracterizarán a la jornada de este lunes 6 de abril.

Para hoy, se espera cielo gris, lloviznas y una temperatura máxima que alcanzaría los 16 grados. Hacia la noche, se estima que el cielo podría despejarse y para mañana martes 7, se espera la vuelta del sol y un leve ascenso de los registros térmicos.

El frío será una constante de la semana y para el miércoles 8 y jueves 9, se estiman temperaturas máximas que llegarían a 22 grados. De acuerdo a los especialistas, el viernes sería el día más cálido, con una temperatura que podría alcanzar los 25 grados.