Inversión millonaria para modernizar la red eléctrica en Las Varillas

El Gobierno de Córdoba ejecutará una obra clave para modernizar el sistema eléctrico en Las Varillas, con el objetivo de mejorar la capacidad, la seguridad y la calidad del servicio.

El proyecto contempla el tendido de 4,5 kilómetros de red subterránea que conectará una nueva estación transformadora con un futuro centro de distribución, fortaleciendo la infraestructura energética local.

La intervención beneficiará a más de 10.000 usuarios, lo que representa a unos 19.000 habitantes, en una red que se encontraba cercana a su límite operativo. Con esta mejora, se busca reducir interrupciones y permitir nuevas conexiones.

La obra se llevará adelante de manera conjunta entre la Provincia, la cooperativa eléctrica local y el municipio, con una inversión que supera los 681 millones de pesos.

Uno de los aspectos destacados es la incorporación de biolosetas fabricadas con plástico reciclado de envases fitosanitarios, que se utilizarán para proteger los cables subterráneos. Esta tecnología permite reducir el impacto ambiental y avanzar en un modelo de economía circular.

Además, se aplicará el Índice de Progreso Social (IPS) como herramienta para medir el impacto real de la obra en la calidad de vida de los vecinos, incorporando una mirada que va más allá de lo técnico.

La iniciativa se enmarca en una política provincial que busca integrar infraestructura, sostenibilidad y desarrollo territorial en el interior de Córdoba.