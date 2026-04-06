La Cumbre combinó tradición y cultura en Semana Santa

La localidad de La Cumbre atravesó el fin de semana de Semana Santa con una agenda marcada por actividades religiosas y culturales que convocaron a vecinos y turistas en distintos puntos del pueblo.

Uno de los momentos más destacados fue el Vía Crucis con antorchas, que ascendió hasta el Cristo Redentor, generando una postal cargada de simbolismo y participación.

Las propuestas continuaron con recorridos por iglesias locales, donde se puso en valor el patrimonio histórico y religioso de la localidad. Durante las noches, la Misa Criolla ofreció un espectáculo que combinó música, danza y expresión artística, sumando una alternativa cultural a la agenda.

En paralelo, la Feria del Libro en Sala Caraffa reunió a lectores, autores y familias, con actividades pensadas para todas las edades.

Desde el área de Turismo destacaron la participación de vecinos y visitantes a lo largo de todo el fin de semana, en una propuesta que combinó tradición, cultura y encuentro en distintos espacios de la localidad.