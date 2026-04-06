Limpian las costas del lago San Roque y los basurales clandestinos

La Municipalidad de Villa Carlos Paz continúa con los operativos permanentes de limpieza y erradicación de micro-basurales en distintos puntos del ejido urbano, costas de ríos y lagos, así como también en áreas naturales protegidas, con el objetivo de mejorar el cuidado del ambiente y fortalecer la limpieza de la ciudad.

Personal de la Coordinación de Ambiente y Desarrollo Sustentable trabaja de manera constante retirando basura acumulada en espacios públicos. La semana pasada se limpió la zona de Playa Esmeralda, donde se había acumulado residuos que arrastraron las últimas crecientes y basura que dejan los visitantes.

Estas acciones forman parte de una política ambiental sostenida que busca preservar los espacios naturales y mejorar la calidad de vida de los vecinos, evitando la formación de basurales a cielo abierto.

Asimismo, se impulsa el programa «Compromiso Ambiental Comunitario», una iniciativa que promueve jornadas de limpieza y concientización junto a vecinos y organizaciones de la comunidad.

Como parte de las medidas de prevención, también se han colocado carteles de señalización en rutas de acceso a la ciudad y en puntos críticos, con el fin de informar que está prohibido arrojar basura y evitar la reaparición de estos focos de contaminación.

Desde el municipio, se solicita a los vecinos responsabilidad y compromiso para depositar los residuos en los lugares adecuados y respetar los sistemas de recolección establecidos, contribuyendo entre todos a mantener una ciudad más limpia y sustentable.