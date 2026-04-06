Multaron a Omar Suárez por irregularidades en el bar que abrió en Carlos Paz

La Municipalidad de Villa Carlos Paz constató una serie de irregularidades dentro de «Villa Sports Bar», el restaurante que el empresario Omar Suárez montó en el centro de la ciudad y que representaba un verdadero peligro para vecinos y turistas. Tras una serie de denuncias realizadas por quienes habitan el edificio ubicado sobre el establecimiento gastronómico, se pudo verificar que se había instalado una parrilla improvisada en un espacio no habilitado, con techo de lona y piso de goma.

Según se sabe, existirían unas seis denuncias realizadas ante la Municipalidad por las condiciones de higiene e inseguridad en el establecimiento. Los inspectores municipales se hicieron presentes el último viernes 27 de marzo en horas de la mañana y labraron actas, al tiempo que se aplicó una multa millonaria y se estableció un plazo de 72 horas para que los responsables se adecuen a las normativas vigentes. Algo que finalmente hicieron a regañadientes, luego que estallara la polémica.

Lo cierto es que más allá del enojo de Suárez, quien salió con los tapones de punta contra este medio, la situación era completamente irregular y trajo inmediatamente el recuerdo de lo ocurrido en República Cromañón, donde la desaforada búsqueda de un rédito económico se impuso sobre la razón y ocasionó una de las peores tragedias en la historia del país. Ahora bien, ante este tipo de conductas desaprensivas, cabe preguntarse: ¿Qué pasaría si se originara un incendio en ese sector? ¿Cómo afectaría el fuego a las cientos de personas que habitan en las inmediaciones? ¿Por qué no se respetan las ordenanzas?

«Villa Sports Bar» se encuentra emplazado en una galería céntrica que se extiende desde el ingreso al Teatro Candilejas hasta la peatonal y ocupa una gran superficie comercial, donde durante el verano se realizaron espectáculos en vivo de música y teatro. Cualquier acontecimiento o imprevisto que pudiera haberse desatado en el lugar, seguramente hubiera tenido lamentables consecuencias. Y nada de eso, cambió, al contrario, se agravó por la irresponsabilidad y la negligencia.