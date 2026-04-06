Nuevo quirófano móvil comienza a atender este martes en Playas de Oro

La Municipalidad de Villa Carlos Paz pondrá en marcha este martes 7 de abril un nuevo quirófano móvil en el barrio Playas de Oro, en el marco del programa “Familias con Huellas”.

El dispositivo estará ubicado en la Plaza de Pucará, en la intersección de las calles Praga y Berlín, y funcionará durante todo el mes de abril los días martes y jueves, de 9 a 12.

El programa propone un abordaje integral del cuidado animal, ofreciendo servicios de castración, vacunación, promoción de adopciones, acompañamiento familiar y asistencia en casos de emergencia.

Para acceder a las prestaciones, los vecinos deberán solicitar turno previo a través de WhatsApp al 3541-528386 o comunicándose al 147.

Desde el municipio indicaron que el objetivo es acercar estos servicios a los barrios y fomentar el cuidado responsable de las mascotas.