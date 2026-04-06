Tiene 22 años: recibió un histórico trasplante de corazón en Córdoba y se recupera

Con apenas 22 años, Ezequiel, un joven oriundo de San José de las Salinas, protagonizó junto al equipo médico del Hospital Córdoba un hecho histórico para la salud pública: recibió el primer trasplante de corazón de un donante en asistolia controlada realizado en adultos en Latinoamérica.

La intervención se concretó el 6 de octubre de 2025, luego de que el paciente ingresara en lista de urgencia debido a una severa descompensación provocada por una insuficiencia cardíaca que era tratada en el Hospital Córdoba desde 2024.

Para concretar el procedimiento, equipos médicos cordobeses viajaron al Hospital José María Cullen de Santa Fe, donde se realizó la ablación del órgano que luego fue trasladado para el trasplante.

Según explicaron desde el equipo de salud, la donación en asistolia controlada es una técnica que ya se utiliza en trasplantes hepáticos y renales, pero nunca antes se había aplicado para un trasplante cardíaco en adultos en la región.

“Es un orgullo para Argentina y para Córdoba específicamente. De esta manera aumenta la cantidad de órganos disponibles y representa una esperanza más para todos los pacientes que están esperando”, explicó Laura Altamirano, médica tratante del joven.

Una nueva oportunidad de vida

Actualmente, Ezequiel evoluciona de manera favorable y continúa con controles periódicos en el Hospital Córdoba.

“Las biopsias realizadas fueron sin rechazo, los estudios postrasplante arrojan buenos resultados y no ha presentado ningún tipo de complicación”, indicó la especialista.

Durante los primeros meses tras la intervención, el joven permaneció en Córdoba alojado en la casa de un familiar para facilitar los controles médicos. En la actualidad asiste a revisiones mensuales.

“Está realizando actividades físicas de baja exigencia, como caminatas y distintos ejercicios, y comenzó a estudiar”, detalló Altamirano.

El propio Ezequiel describió el cambio que significó la operación en su vida cotidiana. “El trasplante me dio otra oportunidad de vivir, de seguir adelante”, expresó.

De a poco volvió a realizar actividades que antes le resultaban imposibles. “Ahora puedo caminar varias cuadras y andar en bicicleta. También pude volver a mi pueblo, a donde hacía muchos años no iba. Sentí una alegría enorme”, contó.

Para su familia, el resultado del procedimiento fue un momento de enorme emoción. “Cuando me dijeron que la operación había salido bien, fue una alegría tremenda”, recordó su madre, Mirta Basualdo.

Más oportunidades para pacientes en lista de espera

Los especialistas remarcaron que los pacientes trasplantados pueden llevar una vida normal y, en muchos casos, incluso realizar actividad física intensa, siempre de manera progresiva y bajo supervisión médica.

Sin embargo, durante el primer año posterior al trasplante es fundamental mantener cuidados especiales. En ese período, el uso de medicamentos inmunosupresores resulta clave para evitar el rechazo del órgano, un riesgo que es mayor en los primeros meses.

Desde el equipo médico destacaron además la importancia de la donación de órganos para ampliar las posibilidades de trasplante.

“El trasplante cardíaco marcó un antes y un después en la vida de Ezequiel. La donación en asistolia representa una esperanza concreta para muchas personas que se encuentran en lista de espera. Donar órganos es un acto de amor y solidaridad que puede salvar y transformar vidas”, concluyó Altamirano.