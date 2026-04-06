Un bombero de Punilla se entrenó en rescate en montaña en Bariloche

Un integrante del cuartel de Bomberos Voluntarios de La Cumbre participó de una capacitación en rescate técnico en montaña realizada en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Se trata de Augusto Cepeda, quien formó parte de un curso de Nivel 1 y 2 desarrollado entre el 27 de marzo y el 2 de abril, con una carga de más de 50 horas de formación teórica y práctica.

La capacitación fue organizada por VITO Expediciones junto a AAMPA, y estuvo a cargo de instructores especializados en rescate con cuerdas y operaciones en terreno de montaña.

Durante la formación se trabajaron técnicas específicas de rescate técnico, orientadas a mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia en zonas de difícil acceso.

Desde el cuartel destacaron la importancia de este tipo de instancias, que permiten fortalecer la preparación del personal y mejorar la capacidad operativa ante intervenciones en entornos naturales.