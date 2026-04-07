Altas Cumbres: advierten por hundimiento de la ruta y niebla

La Policía de Córdoba emitió este martes una advertencia para quienes circulen por el Camino de las Altas Cumbres, debido a un hundimiento de calzada que obliga a reducir la velocidad en un sector clave.

El inconveniente se registra en la Ruta Provincial E-34, a la altura del kilómetro 62, en el Parador La Pampilla, donde se instaló un reductor de velocidad preventivo.

Además, se informó la presencia de bancos de niebla en distintos tramos, lo que reduce la visibilidad y aumenta el riesgo al conducir.

Desde la fuerza solicitaron extremar las precauciones, respetar la señalización y circular con velocidad moderada en toda la traza.