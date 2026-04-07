Avanza en San Francisco la obra de desagües pluviales que beneficiará a 27 mil vecinos
El Gobierno de Córdoba avanza con la ejecución de una obra de desagües pluviales en barrio Parque de la ciudad de San Francisco, con el objetivo de mejorar el drenaje urbano y reducir los riesgos de anegamientos en el sector.
Los trabajos son llevados adelante por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba y contemplan el entubado de canalizaciones pluviales, una intervención clave para optimizar el escurrimiento del agua de lluvia y fortalecer la infraestructura hídrica urbana.
La obra fue recorrida por el ministro Fabián López, junto al intendente de la ciudad, Damián Bernarte, y el secretario de Infraestructura Hídrica, Edgar Castelló.
La intervención se desarrolla en el marco de un convenio entre la Provincia y la Municipalidad de San Francisco y representa una inversión total de 1.438.325.288 pesos, de los cuales la Provincia aporta 1.374.717.729. Según se informó, beneficiará a cerca de 27 mil habitantes de la ciudad.
El proyecto contempla el entubado de canales pluviales mediante la colocación de pórticos premoldeados de hormigón armado, además de infraestructura complementaria destinada a mejorar el sistema de drenaje.
Castelló destacó que la obra permitirá readecuar el canal existente para lograr un desagüe más eficiente y señaló que también se prevé la ejecución de pavimento en el sector. “Esto permitirá mejorar las condiciones de transitabilidad y reducir los problemas de inundabilidad gracias al entubamiento”, explicó.
Los trabajos incluyen la instalación de 618 metros de conductos premoldeados de hormigón armado, además de excavaciones, preparación de base, relleno y compactación. También se construyen seis sumideros y 25 cámaras de inspección, elementos fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema pluvial.
La obra se desarrolla sobre calle Dante Agodino, entre San Francisco de Asís y Gutiérrez, y sobre calle Gutiérrez, entre Intendente Ditrich y San Lorenzo, sectores que históricamente registraban dificultades en el escurrimiento del agua de lluvia.