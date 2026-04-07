Avilés introduce un cambio en su gabinete y reordena funciones

Carlos Paz
Avilés introduce un cambio en su gabinete y reordena funcionesCarlos Viotti asumió como secretario de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana, en el marco de un ajuste puntual en la estructura municipal.
Este martes, el intendente Esteban Avilés dispuso una modificación en su gabinete con la asunción de Carlos Viotti como nuevo secretario de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana. El funcionario venía desempeñándose como director de Desarrollo Social, Educación, Género y Diversidad.
En paralelo, María Soledad Zacarías asumirá la responsabilidad de articular la interrelación con las distintas secretarías municipales, las instituciones intermedias de la ciudad y el bloque de concejales del Cuerpo Legislativo.
Desde el Ejecutivo se informó que la Dirección de Desarrollo Social, Educación, Género y Diversidad no será cubierta, ya que continuará bajo la órbita del nuevo secretario, concentrando así funciones dentro de la estructura.