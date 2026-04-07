Avilés introduce un cambio en su gabinete y reordena funciones

Este martes, el intendente Esteban Avilés dispuso una modificación en su gabinete con la asunción de Carlos Viotti como nuevo secretario de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana. El funcionario venía desempeñándose como director de Desarrollo Social, Educación, Género y Diversidad.

En paralelo, María Soledad Zacarías asumirá la responsabilidad de articular la interrelación con las distintas secretarías municipales, las instituciones intermedias de la ciudad y el bloque de concejales del Cuerpo Legislativo.

Desde el Ejecutivo se informó que la Dirección de Desarrollo Social, Educación, Género y Diversidad no será cubierta, ya que continuará bajo la órbita del nuevo secretario, concentrando así funciones dentro de la estructura.