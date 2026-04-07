Carlos Paz impulsó actividades de astroturismo y concientización

Este fin de semana, la ciudad ofreció actividades al aire libre que convocaron tanto a vecinos como a turistas, con propuestas centradas en el contacto con el entorno natural y la educación ambiental.

Las iniciativas incluyeron jornadas de astroturismo, donde participantes pudieron observar el cielo serrano, identificar constelaciones y acercarse a conceptos básicos del universo en un entorno guiado. La actividad volvió a posicionarse como una de las experiencias más atractivas dentro de la oferta turística local.

En paralelo, se desarrolló una jornada de puertas abiertas en el Aula Ambiental, un espacio dedicado a la concientización y el aprendizaje. Allí, quienes asistieron pudieron interiorizarse sobre biodiversidad, prácticas sustentables y el cuidado del ambiente, en un formato participativo.

Ambas propuestas formaron parte de la agenda de turismo de naturaleza que busca fortalecer el vínculo entre visitantes y el entorno serrano, promoviendo experiencias educativas y recreativas.