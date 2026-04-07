Cómo estará el tiempo en Carlos Paz hasta el domingo

Luego del marcado descenso térmico de los últimos días, el tiempo en Villa Carlos Paz comenzará a estabilizarse con una tendencia en ascenso de las temperaturas hacia el fin de semana.

Este martes se presenta fresco y cubierto, con una máxima de 19°C y condiciones de humedad elevada. Para el miércoles se espera una jornada similar, con mínima de 9°C y máxima de 18°C.

A partir del jueves comienza un cambio más notorio: suben las temperaturas y mejora el tiempo, con una máxima de 21°C. El viernes continuará esa tendencia, alcanzando los 22°C.

El fin de semana mostrará condiciones más agradables y típicas de otoño templado. El sábado se espera una máxima de 23°C y el domingo llegará a los 24°C, con cielo algo nublado y sin probabilidades de lluvia.

Las mínimas también se ubicarán en valores moderados, entre los 13°C y 14°C, lo que marca un alivio respecto al frío reciente.

El pronóstico no prevé precipitaciones en los próximos días, con vientos leves y predominio de buenas condiciones generales en toda la región.