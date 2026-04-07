Córdoba cambia la secundaria técnica: alumnos irán a empresas

El Gobierno de Córdoba presentó el Plan de Formación Dual para la educación técnica, una iniciativa que integra la formación escolar con experiencias reales en entornos productivos.

El modelo propone una modalidad de alternancia entre la escuela y la empresa, donde los estudiantes desarrollan habilidades técnicas, digitales y socioemocionales con acompañamiento de docentes y tutores del sector privado.

A diferencia de las pasantías tradicionales, el esquema se incorpora formalmente al currículo, con planificación y evaluación conjunta.

En esta primera etapa, participarán 21 estudiantes de 7° año del IPET 430, quienes realizarán prácticas en la empresa Prodismo S.R.L., en el marco de una articulación institucional previa.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, señaló que el objetivo es adaptar la educación técnica a las nuevas demandas del mundo laboral, fortaleciendo el vínculo entre formación y producción.

Según se informó, ya hay siete proyectos en marcha y otros veinte en análisis, con la proyección de alcanzar entre 20 y 25 instituciones educativas y más de 200 alumnos en esta fase inicial.

Durante el lanzamiento, la empresa entregó uniformes a los estudiantes, en una señal de integración al ámbito laboral y compromiso con el proceso formativo.

Desde el sector empresarial destacaron que esta experiencia permite a los alumnos adquirir ventajas competitivas al combinar formación académica con práctica laboral.

El programa se proyecta como un modelo replicable en toda la provincia, con impacto en la inserción laboral y el desarrollo regional.