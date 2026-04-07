Cortan el agua en cinco barrios de Cosquín este miércoles

La Municipalidad de Cosquín informó que este miércoles 8 de abril se realizará un corte programado del servicio de agua potable en distintos sectores de la ciudad, en el marco de trabajos para mejorar el sistema de medición.

La interrupción se extenderá desde las 7 hasta las 14 horas y afectará a los barrios Mercantil, Nogales, Las Carmelitas, Alto Mieres y Acceso Sur.

Según se indicó, las tareas consisten en la instalación de un macromedidor en la conexión que abastece a Santa María de Punilla. El objetivo es registrar con mayor precisión el consumo y optimizar la distribución del recurso, además de garantizar un sistema de cobro más eficiente.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias ante la restricción del servicio durante el horario informado.