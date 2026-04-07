Cuadrillas municipales trabajan en calles sin pavimentar

Las cuadrillas municipales continúan este miércoles con trabajos de mantenimiento y acondicionamiento de calles de tierra en distintos sectores de Villa Carlos Paz.

Las tareas se desarrollan en barrio Villa del Lago, sobre calles Heine, Estanislao López y Donatello, y también en barrio Villa Independencia, en calle Las Hortensias.

Desde el municipio señalaron que los trabajos forman parte de un plan sostenido para mejorar la transitabilidad y mantener en condiciones la red vial en sectores sin pavimentar.