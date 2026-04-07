Mantenimiento urbano en distintos barrios

Cuadrillas municipales trabajan en calles sin pavimentar

Las tareas se realizan en sectores de Villa del Lago y Villa Independencia para mejorar la transitabilidad
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Sociedad
martes, 7 de abril de 2026 · 14:51

Las cuadrillas municipales continúan este miércoles con trabajos de mantenimiento y acondicionamiento de calles de tierra en distintos sectores de Villa Carlos Paz.

Las tareas se desarrollan en barrio Villa del Lago, sobre calles Heine, Estanislao López y Donatello, y también en barrio Villa Independencia, en calle Las Hortensias.

Desde el municipio señalaron que los trabajos forman parte de un plan sostenido para mejorar la transitabilidad y mantener en condiciones la red vial en sectores sin pavimentar.

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