Firmaron un convenio para impulsar una biblioteca itinerante y narradores

La Municipalidad de Valle Hermoso firmó un convenio de colaboración ad honorem con Hilda Gabriela Bagnato, vecina de Villa Los Ángeles, quien estará a cargo del Proyecto de Biblioteca Itinerante Municipal y del Club Narradores de Cuentos.

Ambas propuestas forman parte del Área de Cultura y Educación y tienen como objetivo promover el acceso a la lectura, la participación comunitaria y el desarrollo de actividades culturales en distintos puntos de la localidad.

Según se informó, el trabajo se desarrollará de manera voluntaria, consolidando una iniciativa orientada a fortalecer los espacios de encuentro y difusión cultural.