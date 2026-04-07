Firmaron un convenio para impulsar una biblioteca itinerante y narradores

Valle Hermoso
Firmaron un convenio para impulsar una biblioteca itinerante y narradoresLa iniciativa será llevada adelante de manera voluntaria y busca fortalecer la cultura y la lectura en la comunidad.
La Municipalidad de Valle Hermoso firmó un convenio de colaboración ad honorem con Hilda Gabriela Bagnato, vecina de Villa Los Ángeles, quien estará a cargo del Proyecto de Biblioteca Itinerante Municipal y del Club Narradores de Cuentos.
Ambas propuestas forman parte del Área de Cultura y Educación y tienen como objetivo promover el acceso a la lectura, la participación comunitaria y el desarrollo de actividades culturales en distintos puntos de la localidad.
Según se informó, el trabajo se desarrollará de manera voluntaria, consolidando una iniciativa orientada a fortalecer los espacios de encuentro y difusión cultural.