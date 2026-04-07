Valle Hermoso

Firmaron un convenio para impulsar una biblioteca itinerante y narradores

La iniciativa será llevada adelante de manera voluntaria y busca fortalecer la cultura y la lectura en la comunidad.
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Sociedad
martes, 7 de abril de 2026 · 10:56

La Municipalidad de Valle Hermoso firmó un convenio de colaboración ad honorem con Hilda Gabriela Bagnato, vecina de Villa Los Ángeles, quien estará a cargo del Proyecto de Biblioteca Itinerante Municipal y del Club Narradores de Cuentos.

Ambas propuestas forman parte del Área de Cultura y Educación y tienen como objetivo promover el acceso a la lectura, la participación comunitaria y el desarrollo de actividades culturales en distintos puntos de la localidad.

Según se informó, el trabajo se desarrollará de manera voluntaria, consolidando una iniciativa orientada a fortalecer los espacios de encuentro y difusión cultural.

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