Fuerte crítica del Papa León XIV a Trump por la amenaza a Irán

El papa León XIV calificó como “inaceptable” la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump contra Irán, en medio de una creciente tensión internacional y a pocas horas del vencimiento de un ultimátum clave.

Desde la residencia de Castelgandolfo, el Pontífice expresó su preocupación por las consecuencias humanas del conflicto y remarcó que la actual guerra es “injusta”. En una breve declaración ante la prensa, advirtió sobre el riesgo de una escalada que afecte principalmente a civiles.

BREAKING: Pope Leo XIV on Trump’s warning to Iran of “civilization” destruction —



“This is truly not acceptable. Here there are certainly questions of international law, but even more than this a question of morality for the good of people.”



He adds the war is “continuing to… pic.twitter.com/1H9Y2ZgwLS — Michael Haynes uD83CuDDFBuD83CuDDE6 (@MLJHaynes) April 7, 2026

“Hoy ha habido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán. Esto verdaderamente no es aceptable”, sostuvo el Papa y destacó que los ataques a infraestructuras civiles violan el derecho internacional y alertó sobre el impacto en los sectores más vulnerables.

“Pensemos en tantos inocentes, niños, ancianos, que serían víctimas de esta escalada”, afirmó el Sumo Pontífice.

También insistió en que la violencia no resuelve los conflictos y agrava problemas globales como la crisis económica y la inestabilidad energética.

Un llamado a frenar la escalada

El pronunciamiento llegó luego de que Trump publicara una fuerte advertencia dirigida a Irán, en la que planteó un escenario de consecuencias extremas si no se cumplen sus exigencias, y en ese contexto, León XIV pidió “Volvamos al diálogo, busquemos soluciones de forma pacífica”.

El mensaje se enmarca en una serie de intervenciones del Pontífice desde el inicio del conflicto, que comenzó tras una ofensiva conjunta impulsada por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

No es la primera vez que el Papa se pronuncia sobre la guerra. Durante la Semana Santa, ya había llamado a los líderes mundiales a abandonar las armas y priorizar la paz. El reclamo también fue acompañado por sectores de la Iglesia en Estados Unidos, que instaron a evitar una escalada bélica.