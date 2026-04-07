Jovita refuerza su sistema de salud con una nueva ambulancia

La Provincia incorporó una nueva ambulancia para la localidad de Jovita, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud en el sur cordobés.

Se trata de una unidad 0 kilómetro equipada con tecnología de última generación, destinada a optimizar los traslados sanitarios y la asistencia médica en la zona. La inversión total fue de 54 millones de pesos.

Durante la entrega, el secretario de Salud y Gestión Territorial, Gustavo Klein, destacó que la incorporación “mejora la capacidad de respuesta ante emergencias y garantiza una atención más oportuna y equitativa”.

Además, remarcó que la iniciativa forma parte del compromiso del gobierno provincial de seguir invirtiendo en infraestructura sanitaria y acercar servicios de calidad a cada comunidad.

La adquisición había sido anticipada por el gobernador Martín Llaryora en julio del año pasado, en el marco del Plan de Igualdad Territorial.

Por su parte, el secretario de Convivencia del Ministerio de Justicia y Trabajo, Silvio Quiroga, subrayó que la entrega apunta a cubrir necesidades sanitarias en todo el territorio provincial.

La unidad fue entregada al intendente de Jovita, Javier Rivero, y se integrará a la red de traslados para mejorar las derivaciones hospitalarias tanto en la localidad como en zonas cercanas.

Entre sus características, la ambulancia cuenta con circuito de oxígeno completo, porta sueros, silla de ruedas rebatible y una camilla de aluminio de alta resistencia.