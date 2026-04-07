La NASA difundió las primeras fotos de la cara oculta de la Luna

La NASA publicó las dos primeras fotos de la cara oculta de la Luna. Las imágenes tienen un valor histórico y fueron captadas por la nave Orion durante la misión Artemis II, la primera exploración tripulada en más de cincuenta años. En las fotografías, se logró divisar la superficie lunar desde un ángulo nunca antes visto.

La nave pasó por detrás del satélite (momento en el que perdió la comunicación con la Tierra durante algunos minutos) y visitó la Luna a 52 años de la última expedición.

«La humanidad, desde el otro lado»; escribieron en el posteo que acompañó la difusión de las fotografías.

En tanto, la segunda imagen revela un fenómeno impactante: un eclipse solar visto desde la órbita lunar.

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen alcanzaron la mayor distancia recorrida por una misión tripulada desde la Tierra, superando el récord del Apolo 13.