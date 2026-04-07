La reforma laboral fue analizada por especialistas en la Escuela de Abogados del Estado

La Escuela de Abogados del Estado de Córdoba llevó adelante una nueva conferencia de su ciclo anual gratuito en la que dos especialistas analizaron los alcances y el impacto de la reciente reforma laboral en el derecho individual del trabajo. El encuentro convocó a alrededor de 1800 inscriptos de distintos puntos del país.

La actividad contó con las exposiciones del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, Carlos Toselli, y del docente y magíster en Derecho del Trabajo Matías Diplotti. Antes de las disertaciones, ambos fueron recibidos por el fiscal de Estado de Córdoba, Jorge Córdoba.

La presentación estuvo a cargo de la directora de la Escuela, Mariana Boschetto, quien destacó el gran interés que despertó la temática. En ese contexto señaló que la recientemente sancionada Ley 27.802 busca modernizar las relaciones laborales, aunque consideró que su texto contiene pocas disposiciones orientadas en ese sentido y, en cambio, evidencia una pérdida de derechos para el sector trabajador.

Según explicó, entre los cambios se incluyen reformas que afectan al principio protectorio del derecho laboral, como la eliminación del criterio in dubio pro operario y una ampliación de las facultades de dirección empresarial.

El debate judicial sobre la reforma

Durante su exposición, Toselli se refirió al fallo de la Justicia Nacional del Trabajo que dictó una medida cautelar para suspender la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral.

La decisión fue tomada por el juez Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N.º 63, a partir de una presentación de la Confederación General del Trabajo. El magistrado consideró que la aplicación inmediata de la norma podría generar “daños irreparables” y una situación de “inseguridad jurídica” antes de que exista una sentencia definitiva sobre su constitucionalidad.

Toselli sostuvo que la norma puede ser discutida desde el punto de vista político o jurídico, pero recordó que se trata de una ley aprobada a través del procedimiento parlamentario correspondiente. En ese marco, analizó el argumento del juez para considerar la presentación como una acción de clase impulsada por la CGT en representación del conjunto de los trabajadores.

También planteó interrogantes sobre la eficacia jurídica que podría tener la resolución en tribunales provinciales. Como antecedente mencionó situaciones similares ocurridas durante la discusión del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, cuando distintos tribunales del interior del país cuestionaron la jurisdicción de juzgados federales de la capital sobre decisiones aplicables en las provincias.

“Se favorece el despido”

Por su parte, Diplotti sostuvo que, pese a que la reforma se presenta como una herramienta para generar empleo, en la práctica podría favorecer el despido.

“El propósito declarado es la creación de fuentes de trabajo, pero en realidad yo creo que hay un favorecimiento del despido más que una generación de empleo”, afirmó.

El especialista coincidió con Toselli en que se trata de la mayor modificación del régimen laboral desde la reforma implementada durante la última dictadura militar. En ese sentido, consideró que existe un “desmembramiento claro del núcleo protectorio” que caracterizaba a la legislación laboral tradicional.

Según explicó, uno de los argumentos utilizados para impulsar los cambios fue la supuesta “industria del juicio” promovida por abogados laboralistas, una idea que, a su criterio, no se corresponde con la realidad. “Esa industria está basada en el incumplimiento de los empleadores”, sostuvo.

Las personas interesadas en repasar las disertaciones o profundizar en los conceptos abordados pueden acceder al material a través de los canales oficiales de la Escuela de Abogados del Estado, disponibles en su sitio web y redes sociales.