La UNC distinguió con el Doctor Honoris Causa a Alejandro Castillo

La Universidad Nacional de Córdoba distinguió al ingeniero agrónomo Alejandro Castillo con el título de Doctor Honoris Causa, en reconocimiento a su destacada trayectoria internacional en producción animal y ciencia de alimentos.

El acto se realizó en el Salón de Grados de la casa de estudios y se enmarcó en la conmemoración del 60° aniversario del Instituto de Ciencias Agropecuarias, origen de la actual Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba.

Formado en la UNC, Castillo desarrolló una extensa carrera académica y científica en la University of California, Davis, donde fue reconocido como profesor emérito. Su trabajo se centró en la producción eficiente y sostenible de alimentos, con especial enfoque en la articulación entre la investigación científica y su aplicación en el sector productivo.

A lo largo de su trayectoria, recibió importantes distinciones internacionales, entre ellas el reconocimiento de la American Dairy Science Association, entidad que nuclea a especialistas en ciencia y tecnología de la producción lechera.

La distinción otorgada por la UNC destaca un recorrido académico y profesional que comenzó en las aulas de la universidad cordobesa y que, tras consolidarse en el ámbito internacional, vuelve a la institución como ejemplo de excelencia científica y compromiso con la producción de alimentos.