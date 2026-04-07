Luz verde para ampliar los límites de Assunta y Villa Tulumba

La Comisión de Asuntos Municipales y Comunales de la Legislatura de Córdoba dio este martes el visto bueno a los proyectos de ley que proponen modificar los límites territoriales de las localidades de Villa Tulumba y Assunta.

En primer lugar, se trató el proyecto que fija el nuevo radio municipal de Villa Tulumba, en el departamento Tulumba, que pasaría a contar con una superficie total de 641 hectáreas.

Luego, la comisión avanzó con la modificación del radio comunal de Assunta, ubicada en el departamento Juárez Celman, que alcanzaría una superficie de 447 hectáreas.

Durante el tratamiento participaron autoridades locales. El intendente de Villa Tulumba, Roberto Raúl Casas, señaló que la medida permitirá mejorar la prestación de servicios en la zona. En tanto, la jefa comunal de Assunta, Evelyn Artusso, consideró que se trata de una decisión clave para ordenar el crecimiento de la comunidad.

Ambos proyectos recibieron despacho favorable en comisión y continuarán su recorrido legislativo hasta ser debatidos en una próxima sesión de la Unicameral.