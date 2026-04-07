Milei designó a la nueva síndico del PAMI

La doctora María Florencia Zicavo fue designada como la nueva síndico del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI, según se publicó este martes en el Boletín Oficial.

La designación de Zicavo se conoció a través de un informe del citado Boletín Oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones.

En el mismo se indicó “Desígnase Síndico General del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a la doctora María Florencia Zicavo” y esta designación se produce en un contexto marcado por auditorías internas y denuncias por presuntas irregularidades.

En tanto, Zicavo tendrá la función de supervisar los procesos internos y que haya una correcta administración de los recursos asignados al organismo de salud.