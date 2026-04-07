Punilla: Cayó tras robar una garrafa y esconderla en otra casa

Inseguridad en San Antonio de Arredondo
Punilla: Cayó tras robar una garrafa y esconderla en otra casaEl procedimiento se realizó esta tarde en la intersección de Río Los Chorrillos y avenida Héroes de Malvinas, tras el llamado de una vecina.
Un hombre de 30 años fue aprehendido en San Antonio luego de ser sorprendido robando una garrafa de una vivienda.
El hecho ocurrió cuando una mujer alertó a la Policía tras observar al hombre salir de una casa con el elemento sustraído y esconderlo en otro domicilio cercano.
Con esa información, se montó un operativo cerrojo que permitió ubicar y detener al involucrado en la intersección de Río Los Chorrillos y avenida Héroes de Malvinas.
Durante el procedimiento, los efectivos lograron recuperar la garrafa sustraída.
El hombre quedó a disposición del magistrado interviniente.