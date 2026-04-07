Inseguridad en San Antonio de Arredondo

Punilla: Cayó tras robar una garrafa y esconderla en otra casa

El procedimiento se realizó esta tarde en la intersección de Río Los Chorrillos y avenida Héroes de Malvinas, tras el llamado de una vecina.
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Sociedad
martes, 7 de abril de 2026 · 19:57

Un hombre de 30 años fue aprehendido en San Antonio luego de ser sorprendido robando una garrafa de una vivienda.

El hecho ocurrió cuando una mujer alertó a la Policía tras observar al hombre salir de una casa con el elemento sustraído y esconderlo en otro domicilio cercano.

Con esa información, se montó un operativo cerrojo que permitió ubicar y detener al involucrado en la intersección de Río Los Chorrillos y avenida Héroes de Malvinas.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron recuperar la garrafa sustraída.

El hombre quedó a disposición del magistrado interviniente.

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