Volvió el sol pero se mantiene el fresco, el clima en Córdoba

Después de varios días lluviosos, volvió a salir el sol y se vive una jornada otoñal en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. Desde este martes 7 de abril, se anuncia una mejoría de las condiciones climáticas aunque persistirán las bajas temperaturas. La primera semana de abril se encuentra caracterizada por la amplitud térmica.

Para hoy, se espera una mejora gradual en las condiciones y un leve ascenso de la temperatura.

Tras una mínima (en horas matinales) que se ubicó en torno a los 13 grados, se espera una máxima que alcanzaría los 21 grados. Hacia el miércoles 8, se prevé una máxima de 22 grados que se extenderá hasta el jueves.

En tanto, el viernes se presentaría el día más cálido de la semana con una máxima de hasta 25 grados.

Los especialistas indicaron que las precipitaciones podrían volver durante el próximo fin de semana.