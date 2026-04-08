Alerta por niveles: cinco diques ya están por encima del vertedero

Los diques San Roque, La Quebrada, Los Molinos, Embalse de Río Tercero y Cruz del Eje superan el nivel de sus respectivos vertederos, según los datos actualizados a las 10 de la mañana de este martes 8 de abril.

El informe, elaborado con información de la Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba y Omixon SRL, detalla que el mayor excedente se registra en Los Molinos, con +0,86 metros por encima del vertedero, seguido por San Roque con +0,53 y el Embalse de Río Tercero con +0,31.

También superan la cota Cruz del Eje (+0,03) y La Quebrada (+0,06), aunque con valores más ajustados.

En contrapartida, otros diques se mantienen por debajo del nivel de vertedero, como La Viña (-0,22), Pichanas (-3,22) y El Cajón (-4,23), mostrando un comportamiento dispar según la región.

En términos generales, el sistema de embalses presenta un balance negativo de -5,88 metros al sumar todas las diferencias, aunque con focos puntuales de sobrecarga en cinco cuencas clave.

Esta situación se da en un contexto de lluvias registradas en los últimos días en distintas regiones de Córdoba, que impactaron directamente en el aumento del caudal de los ríos y el llenado de los embalses.