Clima: Cuándo vuelven las lluvias al Valle de Punilla

En medio de una semana caracterizada por la variación de temperatura y los cielos plomizos, el pronóstico anticipa el regreso de las lluvias al Valle de Punilla. Se espera además que haya un importante descenso de los registros y que se vaya fortaleciendo el clima otoñal en las sierras de Córdoba.

Para este miércoles 8 de abril se espera una máxima de 22 grados, mientras que los días jueves y viernes se podría alcanzar una temperatura de 24 grados.

Los especialistas adelantan que serán jornadas con clima templado.

Las precipitaciones se harían sentir hacia el próximo sábado 11, con la presencia de tormentas de variada intensidad que se replicarán en gran parte de la geografía cordobesa. Si bien se prevé un mejoramiento hacia la tarde, lo cierto es que también habrá un importante descenso de las temperaturas y se anuncia una máxima por debajo de los 20 grados.

Hacia el domingo 12, se proyecta cierto mejoramiento con cielo despejado y una máxima que ascendería hasta los 25 grados, pero no habrá que confiarse. El lunes 13 retornaría la inestabilidad y se mantendría durante el resto de la semana.