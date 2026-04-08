Comer en Córdoba ya cuesta más de $664 mil por mes

Suba sostenida de alimentos
Comer en Córdoba ya cuesta más de $664 mil por mesEl costo de los alimentos básicos volvió a aumentar con fuerza en Córdoba: en el primer trimestre subió 14,85% y en un año acumula un alza del 44,16%, con fuerte impacto en los hogares de menores ingresos
El incremento del costo de vida sigue reflejándose con claridad en la mesa de los cordobeses. En marzo, una familia tipo necesitó $664.113 para cubrir la canasta básica alimentaria, según datos difundidos por la Defensoría del Pueblo.
La suba acumulada en los primeros tres meses de 2026 fue del 14,85%, mientras que en la comparación interanual el aumento alcanzó el 44,16%.
Entre los rubros que más subieron, las carnes encabezaron los incrementos con un 20,43%, seguidas por frutas y verduras (12,15%), huevos y lácteos (6,56%), productos de almacén (5,39%) y harinas y legumbres (1,88%).
El informe advierte que este escenario golpea con mayor fuerza a los sectores de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de su dinero a la compra de alimentos.
En paralelo, para no caer bajo la línea de pobreza, una familia de cuatro integrantes necesitó ingresos por al menos $1.441.234 en marzo, valor correspondiente a la canasta básica total, que incluye además bienes y servicios esenciales.