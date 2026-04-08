Córdoba analiza incorporar tecnología para mejorar la gestión de residuos

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, firmó este miércoles un acta acuerdo con la secretaria General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, María Victoria Flores, y el presidente de la empresa Be-Better S.A., Luciano Carreón, para analizar la posible implementación de una tecnología orientada a mejorar la gestión de residuos en la provincia.

El convenio establece un marco de cooperación técnica e institucional para evaluar el sistema tecnológico denominado “BUMI”, desarrollado por la firma privada y diseñado para la reducción de volumen, transformación y medición de flujos de residuos.

La iniciativa busca analizar si esta herramienta puede convertirse en una alternativa tecnológica aplicable a las políticas de gestión de residuos y economía circular que impulsa el Gobierno de Córdoba.

Un sistema para optimizar la gestión de residuos

El acuerdo se enmarca en las políticas públicas provinciales orientadas a promover la economía circular, reducir la generación de residuos y mejorar la trazabilidad de los resultados ambientales.

En ese contexto, el sistema BUMI permitiría incorporar tecnología para optimizar la medición y el tratamiento de los residuos, con el objetivo de mejorar la eficiencia ambiental y el impacto social y productivo de estas políticas en el territorio provincial.

Aportes de la empresa y evaluación técnica

En el marco del acuerdo, la empresa Be-Better S.A. aportará conocimiento técnico y experiencia vinculada a soluciones tecnológicas para la gestión de residuos.

Entre otras tareas, deberá compartir información sobre el funcionamiento de la tecnología BUMI, colaborar en la evaluación preliminar de alternativas tecnológicas y aportar criterios técnicos de análisis junto con métricas de evaluación.

Desde el Gobierno provincial, en tanto, se comprometieron a colaborar en el análisis institucional y territorial del proyecto y a coordinar las instancias necesarias para su evaluación.

Según se aclaró, estas acciones tienen carácter técnico y preparatorio, por lo que no implican la provisión de equipamiento ni compromisos de implementación.

Duración del acuerdo

El acta acuerdo tendrá una vigencia de seis meses desde su firma y podrá ser renovada. Además, se estableció que la finalización del convenio no afectará obligaciones vinculadas a confidencialidad, propiedad intelectual y otros aspectos que deban mantenerse vigentes.