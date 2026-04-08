Cosquín refuerza espacios para adultos mayores con fondos

El Club de Abuelos de Cosquín concretó una serie de mejoras en su sede tras recibir un aporte económico de 5 millones de pesos otorgado por el gobernador Martín Llaryora, a través de gestiones realizadas por el municipio.

Según se informó desde la Municipalidad, los fondos fueron destinados a la remodelación del espacio, lo que permitió optimizar las condiciones edilicias y adecuar las instalaciones para un mejor funcionamiento.

Las obras apuntaron a generar un entorno más cómodo y seguro para las personas mayores que asisten diariamente al lugar, consolidándolo como un espacio de encuentro y contención dentro de la comunidad.

Desde el municipio destacaron la importancia de acompañar a las instituciones locales, con el objetivo de fortalecer su desarrollo y mejorar los servicios que brindan a los vecinos.