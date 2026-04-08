Cultura y lectura: Valle Hermoso prepara una nueva Feria del Libro

Autoridades de Valle Hermoso mantuvieron una reunión en la Agencia Córdoba Cultura para presentar el proyecto de la tercera edición de la Feria del Libro de la localidad.

Del encuentro participaron el intendente Daniel Spadoni, la directora de Cultura y Educación Mónica Garnica y el presidente del Tribunal de Cuentas Matías Cerezo, quienes dialogaron con el vocal y encargado de Industrias Culturales Raúl Sansica.

Durante la reunión se expusieron los lineamientos del evento, que busca seguir promoviendo la cultura, la lectura y generar espacios de encuentro para la comunidad.