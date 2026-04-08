El INDEC difunde este jueves las estadísticas de la industria y la construcción

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difunde este jueves indicadores sobre el sector de la industria y la construcción.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el organismo dará a conocer el índice de producción industrial (IPI) manufacturero y el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), ambos correspondientes a febrero.

El foco estará puesto en ver el desempeño que anotó el primero, dado que es uno de los sectores más afectados por el programa económico del Gobierno.

El IPI manufacturero genera un relevamiento de todas las actividades económicas que conforman el sector de la industria manufacturera a nivel nacional.

En enero, perdió un 3,2% contra el mismo mes del 2025 y registró la séptima caída consecutiva: julio (-0,7%), agosto (-4,2%), septiembre (-0,2%), octubre (-2,7%), noviembre (-8,8%), diciembre (-4%) y enero (-3,2%).

Sin embargo, en la medición mensual se alzó un 3,1% y en la serie tendencia-ciclo 0,8%.

Con respecto al ISAC, este se encarga de mostrar la evolución del sector, tomando como referencia los consumos aparentes de insumos requeridos en la construcción.

En el primer mes del año aumentó 1,2% interanual y registró una variación positiva mensual cercana a cero. El índice serie tendencia-ciclo mostró un avance de 0,8% respecto a diciembre.__IP__

En cuanto a los insumos, cinco de los trece elementos subieron en enero, mientras que los ocho restantes quedaron por debajo en la medición interanual.