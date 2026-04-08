Fuerte discusión por el futuro de naranjitas y limpiavidrios

La regulación de naranjitas y limpiavidrios en Córdoba entró en una etapa clave y desató una fuerte discusión política y social. Este martes, comisiones de la Legislatura provincial emitieron despacho definitivo para un proyecto que busca ordenar la actividad en la vía pública y que podría convertirse en ley en las próximas horas.

La iniciativa, impulsada a partir de varios proyectos unificados, apunta a modificar el Código de Convivencia Ciudadana e incorporar herramientas para intervenir ante situaciones de conflictividad en calles y zonas urbanas.

El tratamiento incluyó jornadas de debate con la participación de centros vecinales, cooperativas de trabajadores y representantes de la Iglesia, quienes expusieron posturas diversas sobre una problemática que se repite en distintas ciudades de la provincia.

Entre los puntos centrales, el proyecto plantea no solo la regulación y el control de la actividad, sino también la creación de un programa de inclusión sociolaboral. La propuesta contempla capacitación, formación en oficios y acompañamiento para facilitar la inserción laboral de quienes hoy se desempeñan como naranjitas y limpiavidrios.

Durante las deliberaciones, vecinos de barrios como Centro, Nueva Córdoba, Juniors y Güemes manifestaron la necesidad de establecer reglas claras para mejorar la convivencia urbana, frente a situaciones reiteradas de desorden en la vía pública.

Por su parte, organizaciones de trabajadores remarcaron la importancia de que cualquier regulación contemple alternativas que eviten la exclusión y permitan avanzar hacia esquemas de trabajo organizados.

El proyecto será tratado en sesión este miércoles, en un contexto marcado por posiciones encontradas sobre cómo abordar una problemática que combina seguridad, trabajo informal y uso del espacio público.