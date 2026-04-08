Instalan reductores de velocidad en la Ruta 28 en Tanti

La Municipalidad de Tanti avanza con la colocación de nuevos reductores de velocidad sobre la Ruta 28, en el marco de acciones destinadas a fortalecer la seguridad vial.

Las intervenciones se desarrollan en distintos tramos de esta vía, con el objetivo de ordenar el tránsito y disminuir los riesgos tanto para vecinos como para quienes visitan la localidad.

Desde el municipio indicaron que estas medidas apuntan a promover una circulación más segura en una ruta con alto movimiento vehicular.

Además, solicitaron a los conductores respetar la señalización vigente y transitar con precaución mientras se completan las tareas de instalación.