La Falda será sede de una jornada de formación en prevención del suicidio

La jornada se realizará el 20 de abril con capacitación para profesionales y una charla abierta a la comunidad.
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Sociedad
miércoles, 8 de abril de 2026 · 11:07

En el marco del Programa Provincial de Prevención del Suicidio de Córdoba se realizará una capacitación destinada a profesionales de la salud, educación y disciplinas afines interesados en formarse en prevención del suicidio.

La actividad es organizada por los centros Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC) de La Falda, Valle Hermoso y Villa Giardino.

La jornada se desarrollará el 20 de abril en España 884, en La Falda, con el siguiente cronograma:

  • 9:00: capacitación para profesionales
  • 12:30: charla abierta a toda la comunidad

Las personas interesadas pueden inscribirse previamente a través del formulario online.

Inscripciones:

[https://docs.google.com/.../1FAIpQLSesy1Ix.../viewform...] 

(https://docs.google.com/.../1FAIpQLSesy1Ix.../viewform...)

 

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