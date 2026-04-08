La Falda será sede de una jornada de formación en prevención del suicidio

La Falda será sede de una jornada de formación en prevención del suicidioLa jornada se realizará el 20 de abril con capacitación para profesionales y una charla abierta a la comunidad.
En el marco del Programa Provincial de Prevención del Suicidio de Córdoba se realizará una capacitación destinada a profesionales de la salud, educación y disciplinas afines interesados en formarse en prevención del suicidio.
La actividad es organizada por los centros Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC) de La Falda, Valle Hermoso y Villa Giardino.
La jornada se desarrollará el 20 de abril en España 884, en La Falda, con el siguiente cronograma:
- 9:00: capacitación para profesionales
- 12:30: charla abierta a toda la comunidad
Las personas interesadas pueden inscribirse previamente a través del formulario online.
Inscripciones:
[https://docs.google.com/.../1FAIpQLSesy1Ix.../viewform...]
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