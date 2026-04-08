La Legislatura aprobó la expropiación del Parador de la Montaña para la Escuela José Mármol

La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles la expropiación del inmueble conocido como Parador de la Montaña, también llamado Sauce Norte, que será destinado a la Escuela José Mármol, ubicada en el departamento Calamuchita.

La iniciativa fue convertida en ley durante la quinta sesión ordinaria del 148° período legislativo, a partir de un proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial. La sesión comenzó minutos antes de las 16 y fue encabezada por la vicegobernadora Myrian Prunotto, con la participación del presidente provisorio del cuerpo, Juan Manuel Llamosas, y la vicepresidenta de la Unicameral, Julieta Rinaldi.

Según establece la normativa, el inmueble será asignado a la Escuela José Mármol, una institución de nivel primario ubicada en la pedanía Monsalvo. El establecimiento depende de la Dirección General de Educación Primaria del Ministerio de Educación de Córdoba.

En los fundamentos del proyecto se señala que la declaración de utilidad pública y la expropiación resultan necesarias para garantizar la continuidad del servicio educativo que allí se presta. La escuela cuenta con una matrícula estable de estudiantes de la zona y funciona en el lugar desde 1953.

El Holocausto se incorporará a los contenidos educativos

Durante la misma sesión, la Legislatura también aprobó una ley que incorpora el estudio del Holocausto y de otros crímenes internacionales graves a los contenidos curriculares del sistema educativo.

El proyecto fue impulsado por las legisladoras Ariela Szpanin y Nadia Fernández y modifica la Ley Provincial 9.586. La normativa establece que el abordaje de estas temáticas será obligatorio en todos los niveles y modalidades de la educación formal, tanto en instituciones públicas como privadas.

La iniciativa incluye el estudio del genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el terrorismo, con el objetivo de fortalecer la educación en derechos humanos y promover la construcción de una sociedad democrática y plural.

Bell Ville fue declarada Capital Provincial de la Capia

Otra de las leyes sancionadas declara a la ciudad de Bell Ville, en el departamento Unión, como Capital Provincial de la Capia. La iniciativa fue presentada por el legislador Carlos Briner.

La declaración busca reconocer la tradición gastronómica de la ciudad en la elaboración de este alimento y destacar la trayectoria de los productores locales. Además, apunta a impulsar el turismo, fomentar la producción con estándares de calidad y promover el desarrollo económico regional.

Reducción tendrá su Fiesta Provincial del Señor de la Buena Muerte

En la misma jornada legislativa también se aprobó la ley que declara Fiesta Provincial a la celebración del Señor de la Buena Muerte, que se realiza cada año del 1 al 3 de mayo en la localidad de Reducción, departamento Juárez Celman.

El proyecto, presentado por la legisladora Graciela Bisotto, reconoce el valor espiritual, cultural e histórico de esta celebración religiosa que convoca a miles de fieles de distintas provincias del país.

Con más de 300 años de historia, la devoción al Señor de la Buena Muerte es considerada una de las expresiones religiosas más antiguas de Córdoba y forma parte del patrimonio cultural y espiritual de la provincia.

Preocupación por el posible cierre del Hipódromo Córdoba

Durante la sesión, la Unicameral también aprobó una declaración en la que expresa preocupación por el posible cierre del Hipódromo Córdoba, ubicado en barrio Jardín de la capital provincial.

El pronunciamiento advierte sobre el impacto laboral, económico y cultural que podría generar esta situación, teniendo en cuenta que el predio cuenta con 138 años de historia y pertenece al Jockey Club Córdoba.

En ese marco, los legisladores solicitaron a los organismos públicos y privados involucrados que se arbitren las medidas necesarias para encontrar una solución al conflicto.

Otros temas tratados

Durante la sesión también se aprobó la licencia del legislador Oscar Agost Carreño, quien será reemplazado por Oscar Humberto Tamis.

Asimismo, se avaló la designación de la legisladora Elisa Carrizo Robin como suplente de María del Rosario Acevedo en el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad.

Finalmente, el cuerpo legislativo realizó un minuto de silencio por el fallecimiento del exintendente de Calchín Oeste, Néstor Bossio.